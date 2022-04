Campobasso, che festa in curva: tripudio di bandiere, voci e colori rossoblù

Il 13 giugno dello scorso anno la gioia esplode nonostante il Covid. Naturalmente incontenibile. Migliaia di tifosi si riversarono in piazza per celebrare il ritorno dell’amato Campobasso nel calcio che conta.

Quest’anno, meno restrizioni, ma l’entusiasmo è stato uguale a quello di un anno fa.

La scenografia della curva, gli applausi, i cori, gli abbracci: quella di oggi è stata la giornata scelta per suggellare la festa dei tifosi che al Campobasso hanno detto “grazie”. Grazie alla Società. Grazie a Mister Cudini.

Grazie per aver permesso un sogno che – a fronte delle molteplici disavventure degli anni passati – sembrava destinato a non diventare mai realtà e invece no. Non solo il 2021, ma la serie C il Campobasso se la giocherà anche il prossimo anno. E chissà… quell’ascesa in classifica per accedere oltre è uno degli obiettivi. E questa società agli obiettivi ha dimostrato di voler arrivare.

Allora oggi, ultima partita di campionato, lo stadio inizia a riempirsi già attorno alle 16 per disporre ed organizzare striscioni e bandiere. E fanno centro, ancora una volta. Come soltanto i tifosi del Campobasso sanno fare.

In campo Campobasso e Potenza sono pronte a darsi filo da torcere. E così è fino all’ultimo minuto di recupero.

E’ un crescendo di emozioni fino al triplice fischio quando tutti i giocatori e lo staff rossoblù corrono verso la curva. Qui il tripudio senza fine. Qui, il momento che cancella le sofferenze e le diffidenze ma alimenta ottimismo e fiducia.

E’ un’altra giornata di quelle che segneranno ufficialmente la storia. La prima è stata quella del 13 giugno 2021. La seconda è quella della vigilia della Liberazione (ironia della sorte) il 24 aprile 2022. Ci risiamo. Ad maiora.