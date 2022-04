Cade un vero e proprio tabu in Italia. Oggi 27 aprile 2022 le donne hanno conquistato un diritto storico, finora negato: la possibilità di dare il proprio cognome al figlio.

La Corte costituzionale, con una sentenza che farà scuola e che verrà depositata nelle prossime ore, ha “ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”, scrive la Consulta.

La palla ora passa al Parlamento che però non potrà ignorare la sentenza emessa dalla Consulta, presieduta da Giuliano Amato. La stessa Corte ha spiegato che la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

Giudicate illegittime – per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 (primo comma) della Costituzione – le norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli, siano essi nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o figli adottivi. Reputate, appunto, incostituzionali.

Parla di “sentenza grandiosa” il segretario regionale del Pd molisano, l’avvocato Vittorino Facciolla. “Passo fondamentale nel realizzare l’uguaglianza di diritti tra le donne e gli uomini del nostro Paese. Che meraviglia!”

Commenti entusiastici arrivano anche dalla Conferenza delle donne democratiche. “La Corte Costituzionale cancella l’ultimo segno patriarcale del diritto di famiglia: il cognome materno avrà pari dignità di quello del padre, un segno di civiltà. E’ stata così riconosciuta totalmente l’impostazione del ddl che il Pd aveva presentato al Senato. Adesso tocca al parlamento completare questo percorso di civiltà”. Così in una nota Cecilia D’Elia, responsabile Politiche per la Parità nella Segreteria del Pd e portavoce della conferenza delle Donne democratiche.

Come la si pensi, si tratta di una sorta di rivoluzione. Un risultato storico che moltissime persone attendevano da anni.