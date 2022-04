La zona a traffico limitato nel Borgo Vecchio di Termoli viene estesa non solo da giugno a settembre ma anche per tutti i fine settimana di maggio e per l’ultimo fine settimana di aprile, compreso lunedì prossimo 25 aprile che sarà la Festa di Liberazione. È quanto deciso con una delibera, la numero 99 del 15 aprile scorso, dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Francesco Roberti che ha voluto disciplinare ulteriormente l’accesso e la circolazione dei veicoli all’interno del borgo vecchio di Termoli per il periodo estivo e primaverile 2022.

Finora la Ztl nel Borgo Vecchio era valida da metà giugno a metà settembre ma con l’intenzione di favorire le attività economiche presenti nel Borgo, soprattutto quelle di ristorazione, la Giunta Roberti ha stabilito, in deroga al regolamento sulla Zona a Traffico Limitato, di vietare l’accesso ad autovetture e motorini già a partire dal 23, 24 e 25 aprile e poi ancora nel fine settimana del 30 aprile e del 1 maggio, e in tutti i weekend del mese di maggio per poi prolungare ulteriormente la Ztl dal 1 giugno al 30 settembre.

Il Borgo vecchio diverrà quindi totalmente un’isola pedonale a disposizione di residenti e turisti che vorranno viverlo pienamente.