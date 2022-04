Bolsius risponde a Cuppone: i Lupi chiudono la stagione con un pari col Potenza

Gran bel pubblico a Selvapiana per festeggiare la salvezza matematica raggiunta a tre giornate dal termine. Quasi tremila gli spettatori in un Selvapiana che accoglie anche un centinaio di supporter potentini in curva sud. Finisce 1-1 tra Campobasso e Potenza.

Pronti via e Potenza in vantaggio: corre il 5′, Costa Ferreira mette in imbarazzo Zamarion che respinge di petto, prende palla Cuppone che approfitta dello svarione per realizzare l’1-0. La risposta immediata dei molisani con Di Francesco che a tu per tu col portiere si fa anticipare all’ultimo momento, poi sono ancora i lucani a sfiorare il gol, Zamarion questa volta esce bene.

L’occasionissima capita a Liguori che da ottima posizione calcia di sinistro alzando la mira. Ancora più clamorosa la palla sprecata da Di Francesco che ha tutto il tempo di prendere la mira ma si ipnotizzare da Greco (27′). Non si riescono a sfruttare le molte opportunità create, dopo la mezz’ora niente da fare sull’asse Liguori-Nacci. Occhio però al Potenza che con Cuppone si rende ancora pericoloso di testa. Nel finale si infiammano gli animi per un paio di rigori contestati dal Campobasso non assegnati dall’arbitro, beccato pesantemente prima del riposo.

Attacca a testa bassa nella ripresa la squadra di Cudini a caccia del pareggio. Ci prova il solito Liguori, ma di occasioni vere non ne arrivano seppure la pressione sia costante. Rossetti non è freddo e si vede: a metà tempo il suo colpo di testa è un passaggio al portiere. Il meritato pareggio arriva al 69′, quando il neo entrato Bolsius punisce il portiere con una semi rovesciata che termina lentamente la sua corsa in rete. Al 75′ brutto colpo per Cuppone del Potenza costretto a uscire: gli ospiti non hanno più sostituzioni a disposizione e restano in dieci.

CAMPOBASSO 1

POTENZA 1

CAMPOBASSO: Zamarion (74’ Coco); Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Ladu (86’ Lombari), Nacci (59’ Giunta); Liguori (74’ Merkaj), Rossetti, Di Francesco (59’ Bolsius).

ALL.: Cudini

POTENZA: Greco; Coccia, Cargnelutti (62’ Carbone), Matino (74’ Volturno), Sepe; Buchicchio (70’ Zenuni), Costa (62’ Sandri), Ricci; Cuppone, Romero (62’ Genzano), Salvemini.

ALL.: Arleo

ARBITRO: Emmanuele di Pisa

Assistenti: Cecchi di Roma 1 e Tagliaferri di Faenza. Quarto ufficiale Castellone di Napoli.

MARCATORI: 5’ Cuppone (P), 69’ Bolsius (C).

Note: ammoniti Pace, Liguori, Rossetti, Giunta, Ladu, Candellori (C), Cargnelutti (P). Presenti circa 3mila spettatori di cui un centinaio da Potenza.