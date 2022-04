Bimbo smarrito nel bosco, la Prefettura: “Grande lavoro di squadra, fondamentale tempestiva denuncia”

Si sono concluse positivamente e celermente le ricerche del minore scomparso nella tarda serata di ieri a Fornelli, in provincia di Isernia. La Prefettura sottolinea come la macchina dei soccorsi si sia prontamente attivata dopo la segnalazione giunta dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco e come sia fondamentale in questi casi la tempestiva denuncia di scomparsa.

Il bambino di 9 anni, come molti sapranno già, era intento nella raccolta degli asparagi in compagnia della nonna. Verso le 19 si era allontanato in località Montagnola e di lui si erano perse le tracce. Appena diffusa la notizia della scomparsa, immediate sono scattate le operazioni di ricerca che hanno visto il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Grazie a tutti loro si è assicurato il tempestivo ritrovamento del bambino che è avvenuto a distanza di poco più di un’ora, intorno alle 20,10, dalla segnalazione di scomparsa. Ma se così non fosse stato erano pronti ad intervenire anche unità cinofile e mezzi aerei, di cui fortunatamente non c’è stato bisogno.

Le attività info-investigativa e quella di ricerca sul territorio sono stati incessanti da subito fino al ritrovamento del bambino avvenuto in località ‘Valloni’ – nel comune di Colli a Volturno – a circa 7 chilometri dal luogo della scomparsa. Il piccolo, visibilmente spaventato e infreddolito, è stato soccorso e tranquillizzato dai carabinieri che lo hanno riaffidato ai familiari dopo che la guardia medica di Colli al Volturno ne ha costatato il buono stato di salute.

Tutte le componenti intervenute nell’operazione si sono ritrovate stamane in Prefettura per un una riunione da cui è emersa l’importanza cruciale, soprattutto nei casi che vedono coinvolti i minori, della tempestiva denuncia e del fattore tempo quale elemento determinante per un positivo e celere ritrovamento.

“Un sentito ringraziamento – scrive il Capo di Gabinetto – viene rivolto all’intera macchina dei soccorsi, la cui immediata attivazione ha dato prova concreta dell’efficacia del lavoro di squadra e della proficua e indispensabili azione sinergica dei diversi attori coinvolti, grazie alle quali è stato possibile pervenire alla rapida risoluzione di una situazione che avrebbe potuto avere una ben più complessa evoluzione”.