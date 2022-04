Bilancio di previsione, il Comune pubblica documento con note informative

Il bilancio del Comune è senza dubbio un documento di grande valore per l’amministrazione ma anche e soprattutto per i cittadini. La sua lettura e la sua conoscenza permettono di comprendere meglio le scelte che l’amministrazione attua e che si concretizzano in beni e servizi per la comunità. Il bilancio descrive le risorse che l’Ente ha a disposizione, indica da dove provengono e come esse verranno impiegate per il bene della comunità.

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Campobasso ha voluto redigere un documento contenente le note informative per la lettura del bilancio preventivo 2022/2024.

“La redazione di queste linee guida ha come obiettivo quello di rendere più accessibili le informazioni contenute nello strumento finanziario, affinché la trasparenza amministrativa messa in campo, permetta la creazione di una cittadinanza libera e informata. – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Giuseppina Panichella – Con questa breve guida, speriamo di essere riusciti a trasmettere qualche chiarimento e qualche nozione in più, utili per la comprensione di uno dei documenti più importanti per un’Amministrazione comunale. Ma, soprattutto, speriamo di aver trasmesso curiosità e voglia di approfondire quello che può sembrare un documento freddo che in realtà, invece, viene redatto con tanta passione e tanta cura.”

La nota informativa per la lettura del bilancio preventivo 2022/2024, è scaricabile in formato pdf dal sito web ufficiale del Comune di Campobasso.

Nota informativa per la lettura del bilancio preventivo 2022_2024