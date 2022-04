E’ stato assolto il dirigente scolastico di una scuola superiore di Campobasso finito sotto processo per il crollo di un cancello su una bidella avvenuto quasi dieci anni fa.

Lesioni e violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro le accuse dalle quali si è dovuto difendere questo preside di cui oggi il sindacato della Fcl Cgil Molise dice: “Non può essere il capro espiatorio di responsabilità altrui”.

I fatti risalgono al 2013 quando la cerniera superiore di un pesante cancello di pertinenza della scuola cedette, finendo addosso a una collaboratrice scolastica durante l’orario di lavoro “provocandole gravi lesioni comportanti un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni”.

In pratica la bidella non potè più lavorare a scuola.

Fu chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale di Campobasso il suo datore di lavoro e cioè il preside di quell’istituto oltre a un funzionario della Provincia di Campobasso (l’ente di via Roma era competente) nonché il titolare della ditta che aveva installato, non molto tempo prima dei fatti, il cancello.

In primo grado ci fu una condanna a 12 mesi di reclusione e il risarcimento danni alla bidella che si era costituita anche parte civile nel processo.

L’anno scorso, siamo all’11 novembre 2021, la Corte di Appello di Campobasso ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo il dirigente scolastico (difeso dagli avvocati Mario Mariano e Giuseppe De Rubertis del foro di Campobasso), per non aver commesso il fatto “in quanto – leggiamo nella ricostruzione del sindacato – dall’istruttoria dibattimentale e dalle relazioni tecniche acquisite dagli atti di causa, è risultato come il cedimento del cancello fosse avvenuto a causa del sottodimensionamento delle cerniere, ovvero di un’insidia dal carattere occulto, tale che nessun intervento di manutenzione avrebbe potuto scongiurare l’evento lesivo, trattandosi, quindi, di un’anomalia non visibile dall’esterno, tantomeno agli occhi di un soggetto, come il dirigente dell’istituto, sprovvisto di cognizioni tecniche”.

In buona sostanza i giudici di secondo grado hanno capito non solo che le cerniere utilizzate per sorreggere il pesante cancello erano troppo piccole, ma anche che il preside (che di mestiere, per l’appunto fa il dirigente nella scuola) non se ne sarebbe potuto neppure accorgere perché a occhio nudo l’errore tecnico era invisibile.

“Senza considerare il fatto – a detta della Corte – che, nel caso sottoposto al suo esame, non solo vi era pure un responsabile del procedimento, ma la gestione strutturale dell’edificio era sempre appartenuta alla competenza della Provincia, tanto che il dirigente scolastico, anche in passato, in presenza di anomalie esistenti all’interno dell’istituto, aveva sempre correttamente provveduto a sollecitare l’intervento dell’ente affinché vi ponesse rimedio”.

Oltre al preside è stato assolto anche il dirigente della Provincia di Campobasso (sempre per non aver commesso il fatto), “ritenendosi invece che la responsabilità dovesse ricadere semmai sul Rup, non chiamato in causa”. Ed è stata confermata la sentenza di condanna nei confronti del titolare della ditta che aveva provveduto alla installazione del cancello (reato poi estinto per prescrizione).

“Si tratta di una sentenza molto importante – dicono dalla Flc Cgil Molise -, in cui sono ravvisabili principi per i quali da tempo chiediamo che venga fatta chiarezza. Ricordiamo che il dirigente scolastico è di fatto datore di lavoro, in quanto capo del personale e rappresentante legale dell’istituzione, ma non è proprietario dell’immobile, non può intervenire direttamente sugli edifici perché la scuola non ha propri fondi da destinare agli interventi edilizi di ordinaria o straordinaria manutenzione. Se li trova, sono fondi finalizzati e spesso rigidamente incardinati.

Il problema è che molto spesso mancano le strutture tecniche utili per progettare e seguire gli interventi, per cui qualsiasi necessità deve essere verificata con gli stessi uffici tecnici dell’ente proprietario. Per le scuole secondarie di II grado, ad esempio, la scomparsa di un ruolo autonomo e attivo della Provincia ha complicato questo quadro. In tale contesto, in definitiva, domina l’incertezza e il dirigente scolastico si ritrova a gestire responsabilità enormi, per le quali talvolta buona volontà e competenza non bastano. Servirebbero maggiori certezze normative a tutela dell’esercizio delle funzioni dei Ds ed a garanzia della sicurezza dei lavoratori.

A fronte di tale situazione, come sindacato, oltre alla tutela legale dei nostri associati, che come nel caso di specie ha evitato un’ingiusta condanna, auspichiamo che si possa procedere all’adeguamento di tutti gli edifici scolastici e al rinnovo del patrimonio edilizio in modo da garantire prevenzione e sicurezza di tutta la comunità educante: dirigenti, alunni, docenti ed Ata”.