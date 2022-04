Per alcuni mesi è stato trattenuto in Romania dal padre, nazionalità romena, contro la volontà della madre che è invece una giovane donna italiana residente in Basso Molise. Il 13 aprile scorso il piccolo, due anni e mezzo, nato in Italia, è tornato a casa, in Molise, e ha potuto riabbracciare la madre e il nonno materno. È stato possibile grazie al tempestivo intervento di professionisti del diritto che hanno creato un legame di collaborazione e sinergia tra l’Italia e la Romania, attivando tempestivamente – come primo passaggio per poter rimpatriare il piccolo – la convenzione internazionale dell’Aja del 1980 che tutela i minorenni.

La storia, comprensibilmente tenuta nel massimo riserbo fino a questo momento, è stata ricostruita sul piano giudiziario e dei codici nazionali ed internazionali in una conferenza stampa questa mattina nello studio dell’avvocato Ernestina Piscopo, che ha seguito il caso dal Molise con Giorgia Felice e i collaboratori Alessandra Mariotti e Gianluca Chimisso. Un ruolo determinante l’ha avuto l’avvocato romeno esperto di diritto internazionale di Minori Tamara Evdochinov, alla quale lo studio si è rivolto per garantire la completezza di tutti i passaggi burocratici necessari. Una storia non rara, a giudicare dai dati che riguardano le sottrazioni di minori tra Italia e Romania (circa 40 all’anno) e che in questo caso, grazie all’intervento imemdiato, ha evitato il perdurare di una situazione che avrebbe potuto aprre a criticità ben maggiori anche per il bambino stesso e sfociare in reati più gravi.

La storia molisana oggetto della ricostruzione in una conferenza stampa questa mattina si riferisce al caso di un bambino nato due anni e mezzo fa in basso Molise da due giovani genitori, lei italiana e lui romeno. Nello scorso agosto tutti e tre sono partiti per trascorrere 10 giorni di vacanza in Romania presso la famiglia di lui, in un villaggio distante dai grandi centri e in condizioni di vivibilità non facili. “Lei ha accettato mossa dall’amore, sopportando anche di non avere bagni nè fognature, e nemmeno abiti adeguati visti che il tempo passava e lui non voleva saperne di tornare” hanno detto gli avvocati. Allo scadere del periodo concordato infatti, racconta l’avvocato Piscopo, il compagno “ha cominciato ad accampare scuse per non rientrare, evitando in ogni modo che anche il figlio potesse tornare in Italia, con un atteggiamento violento anche dal punto di vista fisico oltre che psicologico nei confronti della ragazza, incinta del secondogenito”. Una bambina, che peraltro l’uomo non ha voluto successivamente riconoscere.

La madre alla fine è tornata in Italia per partorire da sola. Il 28 gennaio ha rimesso piede sul suolo italiano senza il figlioletto più grande che il padre continuava a trattenere in Romania. Dopo il parto ha deciso di rivolgersi agli avvocati dello studio termolese per chiedere aiuto: la storia giudiziaria è cominciata in quel momento, quando la giovane madre ha bussato allo studio legale molisano accompagnata da suo padre, nonno del piccolo.

Il racconto, dramamico, è stato affidato all’avvocato Enestina Piscopo che su sollecito dell’Ambasciata italiana in Romania e del consolato italiano ha deciso di privilegiare la rapidità e ricolgersi a una collega romena esperta del campo. Tamara Evdochinov, collegata in videoconferenza dal su studio legale di Bucarest, ha illustrato le tre strade sul piano del diritto valutate contesualmente: la covenzione internazionale dell’Aja che tutela i minori, la procedura d’urgenza e il procedimento di merito.

“Insieme abbiamo attivato i tre percorsi: l’attivazione della Convenzione dell’Aia, il procedimento di urgenza per avere contatti fisici e telematici con il bambino mantenendo la relazione tra il genitore e il figlio e il procedimento di merito che riteniamo sia meglio alla competenza dei giudici italiani” ha detto l’avvocato Piscopo.

La giustizia, non è un segreto, ha tempi lunghi e in casi del genere il rischio di dover aspettare troppo attivando i classici canali giudirizari era troppo alto. Così è stato deciso di far valere prima di tutto la convenzione internazionale dell’Aja a tutela dei minori, e dopo due mesi i giudizi del Tribunale di Bucarest si sono espressi sulla base del diritto italiano aprendo al rimpatrio del bambino in Italia e quindi in Molise.

“Per garantire il rientro in Italia del bambino – ha ricostruito l’avvocato Tamara Evdochinov – è stata attivata la convenzione dell’Aja del 1980. I giudici del tribunale di Bucarest hanno tenuto conto del diritto penale italiano nell’attuazione della stessa, prevedendo il rientro in Italia del piccolo, tornato il 13 aprile scorso in Molise”. Il padre è stato costretto a cedere, rinuncando alle pretese, anche davanti alle sanzioni pesanti dal punto di visto economico che, in caso di non ottemperanza al dspositivo, avrebbe dovuto pagare.

La sentenza è stata eseguita dagli ufficiali giudiziari romeni, il bambino è stato accompagnato in aeroporto da Tamara Evdochinov, che con Ernestina Piscopo ha posto l’accento, a margine della storia riferita, su un problema diffuso contro il quale “è importante agire in maniera preventiva, prestando attenzione alle questioni inerenti le autorizzazioni per i documenti validi per l’espatrio e soprattutto rivolgendosi a professionisti del diritto qualora la situazione si sia già concretizzata nel trattenimento di minore o nel suo sequestro da parte di uno dei genitori”.

Non si esclude una denuncia penale a carico del padre del bambino, che al momento è tornato a stare con la mamma in una dimensione di sicurezza e legalità.