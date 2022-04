Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto in mattinata sulla strada provinciale che collega Termoli a Guglionesi, in territorio di San Giacomo degli Schiavoni.

Una donna, termolese di 50 anni circa, è uscita fuori strada con la sua auto che è finita nei campi, ribaltandosi.

La donna è stata soccorsa dalla Misericordia di Termoli e trasportata al San Timoteo per accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.