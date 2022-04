Atletica, la termolese De Sanctis seconda sui 10mila metri a Locorotondo

Al campionato regionale di 10.000 metri su pista a Locorotondo, in provincia di Bari, secondo posto e crono fermo a 37.07 per l’atleta termolese Francesca De Sanctis.

“Dopo 2 anni si torna a gareggiare anche sulle lunghe distanze in pista – racconta l’atleta -. Questa volta si torna a farlo sui 10km. Gara difficile più mentalmente che fisicamente perché si tratta di correre per 25 giri in pista, però nello stesso tempo non ci si può permettere di distrarsi e di stare sempre sul ritmo soprattutto se ci sono degli obbiettivi da raggiungere.

Ieri nonostante il vento e l’umidità ho portato a casa un 2° posto e un crono di 37.07 e si tratta della migliore prestazione stagionale. Le sensazioni in gara sono state buone, cercando di girare tutti i giri in maniera regolare. Con il senno di poi forse avrei potuto osare un po’ di più ma girare alla media di 3.40 al km quando la stagione è appena iniziata fa ben sperare soprattutto se a fine gara non sei stremata e hai ancora energie.

Anche su questa gara parto da questo crono – conclude De Sanctis – speranzosa di poter arrivare a scendere sotto i 37 minuti e staccare un biglietto per partecipare ai prossimi campionati italiani assoluti”.