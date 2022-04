Atletica, Francesca De Sanctis migliora il suo tempo alla Mezza maratona di Taranto

Altro risultato da sottolineare da parte di Francesca De Sanctis, atleta del mezzofondo termolese, nella Mezza maratona del Mediterraneo disputata ieri 24 aprile a Taranto.

“Torno a casa con un quinto posto assoluto e terza italiana in quanto la gara aveva atlete keniane e ucraine di un certo spessore e livello. 1h22’55’’ ancora una migliore prestazione di stagione in quanto un mese fa ci eravamo lasciati con 1h24’07’’ e quindi parliamo di 1 minuto e 15 secondi in meno” commenta l’atleta al rientro in Molise.

“La gara si è svolta su un percorso cittadino non del tutto facile – prosegue Francesca -, abbastanza tecnico e nervoso in quanto presentava diverse curve e saliscendi e ciò comporta diversi cambi di ritmo, in più c’era anche caldo e umidità ma su questo fattore siamo tutti a pagarne le conseguenze. Sono soddisfatta del mio risultato anche se sono convita che posso limare ancora di qualche minuto. Ringrazio la mia famiglia che mi supporta ogni giorno quotidianamente e tutti coloro che tifano per me. Grazie e alla prossima gara sperando di poter migliorare ancora le mie performance”.