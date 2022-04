Ascolta la notizia di Primonumero, da oggi si può con il podcast degli articoli

Essere in auto ed ascoltare gli articoli di Primonumero. Fare i piatti, caricare la lavatrice, passeggiare e intanto informarsi. Da oggi (anzi da ieri) è possibile. Abbiamo il piacere di presentarvi un nuovo servizio offerto dalla nostra testata giornalistica.

Un servizio pensato per voi lettori – tutti – ma anche per chi ha problemi di ipovisione. In cosa consiste questo sintetizzatore? Nel fatto di trasformare qualsiasi testo in un podcast di altissima qualità: si tratta di un sistema di lettura articoli, proposto da PressCommtech e sviluppato da AudioBoost.

Utilizzarlo è un gioco da ragazzi anche, appunto, mentre si è in auto. Tra la fotografia di home dell’articolo e l’inizio del testo scritto, dopo pochi secondi vi apparirà un player di colore nero che in pochi istanti vi permetterà di ascoltare la notizia. “Ascolta questo articolo ora…”

Ovviamente il softoware è accessibile da qualsiasi dispositivo, che sia pc, cellulare o tablet, e potrà inoltre interfacciarsi con tutti i sistemi che normalmente comunicano con essi, come Smart tv, Android Auto, CarPlay, Alexa, Google Home e simili: basterà metterli in connessione e cliccare sull’icona “Play”.

Una volta terminata la lettura dell’articolo di vostro interesse, AudioBoost riprodurrà a catena anche tutti gli altri articoli presenti in ordine di importanza sulla home page. Provare per credere.

Non ci resta che augurarvi buon ascolto nella speranza che questo servizio ulteriore sia di vostro gradimento.