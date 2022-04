Art.1, Francesco Totaro eletto segretario regionale. Massa presidente

L’ex consigliere regionale Francesco Totaro è stato eletto segretario regionale del partito Articolo 1. Augusto Massa è invece il nuovo presidente della direzione regionale.

Si è tenuta ieri 20 aprile l’assemblea congressuale regionale di Art. 1 nella sala dell’incubatore sociale a Campobasso. “Nutrita la partecipazione degli iscritti – si legge in una nota della formazione politica – che hanno dato vita ad un vivace dibattito sia sulla situazione politica nazionale che su quella regionale. Il congresso rappresenta il punto di partenza di un percorso organizzativo che accompagnerà il partito verso i prossimi appuntamenti elettorali. Sanità, lavoro e lotta alle diseguaglianze i temi affrontati nei vari interventi che si sono susseguiti. Saranno questi gli argomenti centrali intorno a cui costruire un progetto di governo alternativo al centro destra e intorno ai quali chiedere il confronto a tutte le forze dell’alleanza di centro sinistra, ai 5 stelle ed ai movimenti civici.

Alla fine dei lavori i delegati hanno espresso un plebiscito per la mozione del segretario nazionale Roberto Speranza e hanno eletto segretario regionale Francesco Totaro, presidente della direzione regionale Augusto Massa, coordinatore del Basso Molise Salvatore Di Francia, coordinatore del medio Molise Fernando Massimo e coordinatore della provincia di Isernia Giuseppe Di Nezza. Mentre parteciperanno al congresso nazionale come delegati, previsto per il 23 e 24 aprile a Roma, il neo segretario Francesco Totaro e Tiziana Antonelli”.