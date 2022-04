Armida Barelli proclamata beata, iniziative in suo onore anche in Molise

Anche in Molise sono state organizzate iniziative in onore di Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica, proclamata beata nel Duomo di Milano. L’Associazione Armida Barelli – Amici della Cattolica – ha organizzato due percorsi di formazione: uno per i volontari per la promozione della salute, l’altro per i volontari dello sportello di ascolto.

“Dopo il percorso formativo – si legge in una nota – i volontari contribuiranno a sviluppare progetti orientati alla promozione della salute, anche in collaborazione con altre realtà. In particolare, verranno organizzati incontri e conferenze finalizzati a favorire la prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari, con la presenza, in qualità di relatori, di specialisti del settore.

I volontari, dopo il percorso formativo, animeranno lo sportello di ascolto presso la sede dell’Associazione (presso l’Ospedale Gemelli Molise). Lo sportello offre ascolto, accoglienza e sostegno alle persone ricoverate ed ai loro familiari, anche attraverso l’attivazione di un spazio informativo sull’accesso ad alcuni servizi sanitari e sociali. Si richiede una disponibilità di tempo soprattutto in giorni feriali nella fascia oraria 8.00 – 13.00 e 14.00 -16.00. L’orario verrà stabilito insieme al volontario”.

La partecipazione è libera e gratuita. Chi è interessato a partecipare, può inviare un messaggio WhatsApp al numero 3386120058 (non è abilitato a ricevere telefonate). Oppure si può inviare un’email all’indirizzo: amicicattolica@gmail.com.