Apre primo centro del Molise contro le discriminazione delle persone LGBT, presente anche Senatrice Maiorino

Alessandra Maiorino, senatrice della Repubblica e coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili, sarà domani a Campobasso per l’inaugurazione del centro Molise LGBT, centro regionale contro le discriminazioni verso le persone lesbiche, gay bisessuali e trans. La struttura è la prima del genere in Molise ed è stata realizzata nell’ambito di un progetto contro le discriminazioni che vede il comune di Campobasso soggetto capofila e partner la cooperativa sociale il Geco e Arcigay Molise, in rappresentanza della quale ci sarà la presidente Luce Visco. Parteciperà alla cerimonia anche Francesco Angeli, responsabile territori arcigay. I soggetti aderenti al progetto sono Regione Molise, prefettura di Campobasso, Arma dei Carabinieri, questura di Campobasso, Asrem, Unimol (Università degli Studi del Molise), Provincia di Campobasso e provincia di Isernia, Ambiti territoriali sociali di Larino e Termoli, consigliera di parità della Regione Molise consigliera di parità di Campobasso e Isernia, Garante regionale diritti alla persona, Ordine assistenti sociali del Molise, Ordine degli avvocati di Campobasso, Ordine degli avvocati di Isernia, Ordine degli psicologi del Molise, Procura della Repubblica presso il tribunale per minorenni del Molise.

“Il Centro contro le discriminazioni Molise LGBT che inaugura il 28 aprile a Campobasso, primo della regione, è un passo importante per aiutare le vittime di discriminazione lesbiche, gay, bisex e trans che quotidianamente subiscono allontanamento, derisione, bullismo e violenza in tutti gli ambiti”. Così la presidente di Arcigay Molise Luce Visco commentando l’apertura della struttura in viale del Castello 68 a Campobasso. “Negli ultimi anni – aggiunge Visco di Arcigay Molise – continuiamo a ricevere segnalazioni di difficoltà soprattutto nel contesto scolastico, oltre che casi gravi di violenza anche da parte di genitori, procedendo a indirizzamento verso strutture protette”.

Il Centro contro le discriminazioni è supportato da Unar – Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni, e rientra nella rete dei Centri nazionali a tutela delle discriminazioni verso le persone LGBT. Sarà aperto cinque giorni a settimana, con doppia sede su Campobasso e Isernia.