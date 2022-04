Anziano scomparso, i cani dei Vigili del fuoco lo trovano in una grotta

Zio Donato, così lo chiamano tutti nella Rsa di Ricigliano (in provincia di Salerno) dove è ospite, da ieri aveva fatto perdere le sue tracce. L’anziano di 79 anni, di origini lucane, autorizzato ad uscire perché autosufficiente e in buona salute, ha lasciato la struttura attorno a mezzogiorno per una passeggiata. Doveva rientrare alle ore 13, per il pranzo, ma non lo ha fatto. Ed è scattata l’allerta.

Vigili del fuoco, carabinieri e volontari si sono attivati per le ricerche ma questa mattina è stato necessario anche l’intervento delle unità cinofile dei vigili del fuoco del Molise. I ‘nostri pompieri’ a quattro zampe, giunti sul posto – assieme a tutte le forze in campo tra cui anche un elicottero – hanno fiutato la presenza dell’anziano signore in una grotta in prossimità di un fiume. Luogo dove l’uomo si era rifugiato per ripararsi dal freddo della notte. E’ stato ritrovato in buone condizioni e con qualche escoriazione sul corpo ed è stato quindi trasferito all’ospedale di Oliveto Citra per le cure del caso.