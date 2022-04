Anniversario della Liberazione, l’Anpi lo celebra con una targa per il partigiano Basso Sciarretta

Una targa in memoria del partigiano, nonchè poeta, scultore e pittore Basso Sciarretta. Questa l’iniziativa dell’Anpi a Termoli per domani, 25 aprile.

“La ricorrenza del 77esimo anniversario il 25 aprile cade in un momento particolarmente delicato della vita sociale, politica ed economica del nostro Paese. L’auspicata fine della pandemia da covid che sembra non avvicinarsi e troppi vicini rumori di guerra oltre a creare uno stato di insicurezza sociale portano con sé anche una crisi economica che pensavamo di aver lasciato alle nostre spalle.

Ribadiamo che le politiche territoriali, nazionali internazionali devono avere come pensiero forte di riferimento la persona nella sua complessità e nella sua unicità, sacrosanta libertà di autodeterminazione e la propria vita”. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ricordano dall’Associazione nazionale partigiani l’articolo 11 della nostra Carta Costituzionale.

La ricorrenza dell’anniversario della Liberazione dal nazifascismo “Noi la dedichiamo alla pace, alla sollecitazione dei cittadini, agli artefici della politica e dell’economia affinché trovino accorti di pace prima possibile e orientino le azioni future al mantenimento della pace.

La celebrazione termolese prevede alle 17 il ritrovo in via Adriatica, all’incrocio con corso nazionale, da cui ci si sposterà presso le mura delle città vecchia dove verrà affisso lo striscione ‘Partigiani per la pace’. Alle 18 ci sarà poi la scopritura della targa in via Adriatica dedicata a Basso Sciarretta, alla presenza delle autorità religiose e politiche.