Ambiente, i consiglieri del M5S interrogano sindaco Roberti su differenziata e isole ecologiche

Raccolta differenziata efficiente, implementazione del monitoraggio ambientale, valorizzazione del paesaggio, riqualificazione delle aree verdi in riferimento anche ai bambini e degli spazi pubblici. I consiglieri comunali di Termoli Decaro, Bovio, Stamerra e Di Michele, del Movimento 5 Stelle, interrogano il sindaco della città Francesco Roberti per conoscere “in questi tre anni di consiliatura quali delle linee programmatiche sono state realizzate, in che modalità e con quali costi per il comune”. I consiglieri vogliono anche sapere se sono state realizzate isole ecologiche e al servizio di quanti utenti, e se le stesse siano funzionanti e operative. L’interrogazione riguarda le premialità per i cittadini virtuosi nella raccolta differenziata: il gruppo del M5S intende sapere per quale motivo non è mai stata attivata questa premialità.

“La tutela dell’ambiente e quindi della salute, oggetto di un vero e proprio Programma ambiente del MoVimento 5 Stelle, sono sempre state al primo posto nelle nostre battaglie- scrivono i consiglieri in una nota – In prima persona “ci siamo sporcati le mani” andando a ripulire ormai da anni or sono, spiagge e aree verdi o urbane dai rifiuti abbandonati. Far funzionare la macchina delle bonifiche significa interrompere la catena malata di inquinamento , danni alla salute, e investire per il benessere del territorio. Negli anni l’impegno per la tutela dell’ambiente dei nostri parlamentari, ha visto la stesura della legge sugli ecoreati che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l’ambiente: l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività, l’impedimento del controllo e l’omessa bonifica”.

I consiglieri comunali del Comune di Termoli inendono comprendere quali azioni sono state messe in campo dall’attuale amministrazione comunale per il benessere dell’ambiente. “A tal fine abbiamo protocollato una interrogazione alla quale il Sindaco di Termoli dovrà rispondere”.

(nella foto l’isola ecologica della stazione di Termoli di fatto inattiva)