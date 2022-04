Alle origini della Campobasso ottocentesca: da Murat alla ‘città giardino’

Siamo abituati a vivere e osservare, da decenni, il cuore del capoluogo di regione con i suoi palazzi, i suoi giardini, le sue strade. Parliamo soprattutto del centro, quello che è dominato dal Palazzo di città. Ma come e quando Campobasso ha assunto l’attuale fisionomia? Per rispondere bisogna sfogliare diverse pagine del libro della storia.

Il centro abitato di Campobasso, fin dal 1400 quando il conte di Monforte eresse le mura, si sviluppava attorno al Castello, tutto racchiuso intra moenia. E fu così per circa quattro secoli, prima che nel 1813 Campobasso, una volta divenuto capoluogo della Provincia di Molise sette anni prima, iniziò ad espandersi anche fuori dalle mura antiche in virtù del decreto firmato da Gioacchino Murat, generale francese e re di Napoli. In pratica, si diede l’ok per la costruzione del borgo nuovo.

Da qui partì il doppio percorso, anzi triplo successivamente con lo sviluppo dei quartieri, del capoluogo che da statico si fece dinamico formando una semi raggiera. Una svolta che quasi tutti associano al periodo napoleonico, che pure ha inciso sensibilmente. Ma il centro come oggi lo conosciamo prese vigore nei decenni successivi, anche sotto la restaurazione borbonica.

La nascente borghesia fu decisiva per dare un nuovo volto alla città, acquisendo e gestendo il territorio che in passato apparteneva al clero e ai feudatari. In primis, ci si concentrò sulla creazione di un’adeguata rete fognaria. Furono ricoperti i cosiddetti ‘fossi’ in cui si sversavano i liquami e si realizzò una nuova strada lungo l’attuale via Marconi che delimita ancora oggi la città nuova da quella antica.

Poi si decise di costruire il cimitero a San Giovanni dei Gelsi, dov’è tuttora, per eliminare la pratica delle sepolture all’interno delle chiese. Annoso anche il problema della rete idrica che però vide la luce solo sul finire del 19esimo secolo. Nel corso degli anni videro la luce al di fuori delle mura il carcere, le caserme, l’ospedale, le scuole. Grande protagonista in questa fase storica l’architetto Berardino Musenga, al quale è intitolata la villa alle spalle del Comune.

Cantieri ovunque, grande vitalità, voglia di svolgere al meglio il ruolo di capoluogo. Ecco come era Campobasso fino alla metà del 1800, indaffarata a darsi un look moderno e adatto alle nuove esigenze.

Nel periodo post-unitario l’impulso decisivo fu dato dalla rete di comunicazione, grazie al potenziamento delle strade e delle tratte ferroviarie. Ed ecco il nuovo palazzo della Prefettura e il Convitto Mario Pagano ingrandito e restaurato. Oltre naturalmente al palazzo che ospiterà il Municipio dove si trova anche oggi. In questi decenni si punta anche forte sul verde e viene coniata l’espressione ‘città giardino’.