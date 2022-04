Aldo Moro: la verità negata. Gero Grassi incontra gli studenti dell’Alberghiero

Gero Grassi, giornalista, scrittore e ex deputato della Repubblica, sarà domani 27 aprile a Termoli per il convegno “Aldo Moro: la verità negata”, ospite dell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia. Grassi, autore di un libro che si intitola proprio Aldo Moro la verità negata, in cui analizza le tante questioni irrisolte e le domande che a distanza di decenni restano interrogativi aperti, nel 2013 fece una proposta di legge per l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Moro – quattro volte ministro degli Esteri, 5 volte Presidente del Consiglio dei Ministri – sequestrato il 16 marzo 1978 in quella che viene ricordata la strage di via Fani perché tutti e cinque gli uomini della sua scorta vennero trucidati dalle Brigate Rosse. Un sequestro che tenne col fiato sospeso per 55 giorni tutta Italia fino alla mattina del 9 maggio 1978, giorno del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani a Roma, all’interno di una Renault 4.

Le mancate risposte, le ambiguità nella gestione politica del caso Moro, presidente della Democrazia Cristiana, tra i politici italiani più amati e stimati, saranno affrontate nell’incontro di domani al quale sarà presente la famiglia di Giulio Rivera, agente di polizia originario di Guglionesi ucciso in via Fani il 16 marzo 1978.

Parteciperanno la dirigente scolastica Maria Chimisso, la dirigente dell’ufficio scolastico regionale del Molise Paola Sabatini, Laura Venittelli presidente della Casa dei diritti e ex parlamentare della Repubblica e Mario Bellotti, sindaco del comune di Guglionesi. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto dedicato ad Aldo Moro dal Consiglio Regionale della Puglia.