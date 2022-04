Prenderà il via a breve il corso di primo soccorso organizzato dalla Confesercenti provinciale di Campobasso. L’iniziativa si svolgerà mercoledì 27 aprile dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 18 – invece la pratica si terrà il 4 maggio dalle 14:30 alle 18:30. Inoltre in queste stesse giornate si svolgerà anche l’aggiornamento del primo soccorso. Questi gli orari: 9-11 mercoledì 27 aprile e 14.30 – 16.30 per la parte pratica.

I corsi si svolgeranno nella sede di via Ciccaglione 22, a Campobasso.

Per informazioni si può contattare la Confesercenti provinciale al numero di telefono/fax 0874 412209, consultare il sito www.confesercenticb.it o scrivere una mail a servizi@confesercenti.cb.it.