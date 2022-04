Al via domande per il corso (con stage) di Operatore Caf. Partecipazione gratuita per disoccupati

Scadranno il 22 aprile i termini di presentazione delle domande per partecipare al corso per Operatore Caf. La Regione Molise, con fondi POR Molise FESR FSE 2014-2020 (Asse di Azione 6 – occupazione), ha infatti finanziato il corso di cui Coldiretti Molise è partner, con la sua società di servizi Impresa Verde Molise, e con l’Ente di Formazione ScuolaeLavoro di Termoli.

Il corso è finalizzato all’inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro di persone disoccupate, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o domiciliati in Molise da almeno 6 mesi. Il numero degli allievi ammessi al corso è di 13 unità.

La partecipazione ai corsi è gratuita e, per le sole ore di stage, agli allievi che concluderanno il percorso con almeno l’80% di ore di presenza, sarà erogata una indennità di partecipazione 4 euro l’ora.

Per candidarsi al corso è necessario presentare la domanda tramite la pagina dedicata sul sito di Scuola e Lavoro (per compilare il modulo di domanda occorre accedere con un account google anche non intestato al compilatore), oppure cliccando direttamente su questo link allegando curriculum vitae, documento di identità non scaduto e attestazione dello stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda, che si può richiedere dal sito dell’Anpal.

I percorsi sono riservati ai disoccupati. Non possono partecipare eventuali soggetti che stanno svolgendo una attività lavorativa che consente loro (per modalità, orario, remunerazione, ecc.) di conservare lo stato di “Disoccupato”.

I corsisti che termineranno il percorso formativo conseguiranno il titolo di OPERATORE CAF, abilitato all’assistenza fiscale, all’elaborazione dei modelli 730, Certificazione Unica, Modello RED, Isee, Iseu, calcolo e liquidazione dell‘IMU e gestione per via telematica dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate tramite i canali Fisconline ed Entratel.

Il corso avrà una durata di 780 ore di cui 300 in aula e 480 in Stage/work experience. Le ore di stage si svolgeranno presso gli uffici di Impresa Verde Molise Srl, società ausiliaria del Centro di Assistenza Fiscale C.A.F. Coldiretti di: Campobasso, Bojano, Trivento, Termoli, Larino, Casacalenda, Santa Croce, Montenero, Isernia, Venafro, Frosolone e Agnone.