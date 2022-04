Anche quest’anno i turisti che sceglieranno il mare del Molise potranno godersi la spiaggia in tutta sicurezza. La giunta regionale ha infatti approvato il Piano spiagge 2022 demandando ai Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino l’attuazione del programma sulla sicurezza del litorale.

Lo strumento, d’intesa con la Capitaneria di porto ed i Comuni costieri, definisce le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza delle spiagge libere del litorale molisano, al fine di consentirne un uso sicuro da parte di turisti e visitatori, tenendo in considerazione (naturalmente) quanto già previsto nella recente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di porto.

Nel Piano di sicurezza delle Spiagge 2022 sono state individuate una serie di misure che contribuiscono ad un uso più sicuro delle spiagge.

In particolare, queste misure attueranno la sicurezza sul litorale in tre ambiti: balneazione; pulizia e spiagge.

Quanto alle misure per il contrasto alla diffusione del Covid 19, i riferimenti contenuti nel piano approvato dalla giunta regionale rispecchiano il quadro normativo e regolamentare statale in vigore in questo momento. Quindi si tratta di misure suscettibili di subire variazioni in conseguenza e per l’effetto di un’eventuale sopravvenuta diversa regolamentazione statale della materia.

La delibera di giunta disciplina in sostanza i circa 26,224 chilometri di spiagge libere molisane su un totale di circa 33,840 chilometri di litorale.

In particolare: nel Comune di Montenero di Bisaccia la spiaggia libera si estende per circa 4,040 chilometri; nel Comune di Petacciato la spiaggia libera ammonta a circa 6,225 chilometri; nel Comune di Termoli invece si contano 8,089 chilometri di spiaggia e infine nel comune di Campomarino la spiaggia libera è di circa 7,870 chilometri.