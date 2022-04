Sabato 7 maggio e domenica 8 maggio il Macte presenta Sparks 2021, una performance e un’installazione dell’artista Francesca Grilli incentrate sulla relazione tra bambini e adulti.

Il progetto, a cura di Paola Tognon, promosso da Contemporary Locus e realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (IX edizione, 2020), vede protagonista Agata, la figlia dell’artista, che accompagna gli adulti in un percorso di svelamento e di interpretazione del loro futuro attraverso la lettura della mano. Con questo semplice gesto l’artista sovverte il ruolo dei più piccoli, rendendoli una guida per gli adulti, artefici di visioni e riflessioni.

L’installazione Sparks 2021 è composta dai cappelli/elmi e da una traccia sonora che deriva dalle registrazioni delle predizioni della bambina e si accompagna a Rays, un video, visibile al MACTE per tutto il fine settimana.

Agata svolgerà la performance solo sabato 7 maggio tra le ore 15 e le 18, un adulto alla volta può prenotarsi gratuitamente scrivendo a info@fondazionemacte.com o chiamando il museo.

Per visitare l’installazione e vedere il video invece non serve prenotazione.

Francesca Grilli (1978, vive tra Bologna e Bruxelles) utilizza un linguaggio multidisciplinare focalizzato sulle pratiche performative e installative. Ha partecipato in numerosi festival di performance art ed esposto in personali e collettive internazionali in musei ed istituzioni tra cui: Baltic Circle, Helsinki (2020); Mladi Levi Festival, Lubiana (2020); Kaunas Biennal, Kaunas (2019); Saal Biennal, Tallin (2019); Santarcangelo Festival (2019-2017); Palais De Tokyo, Parigi (2017); Serralves Foundation, Porto (2017); Netwerk, Aalst (2017).

foto Francesca Grilli Sparks – Mario Albergati – Contemporary Locus