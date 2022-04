Air Basket Termoli supera Teate Chieti in gara1 dei playout

La Air basket Termoli ha vinto Gara 1 del primo turno Play Out della serie C Gold Abruzzo/Molise di pallacanestro. Nella gara disputata domenica 24 aprile i molisani hanno avuto la meglio sulla Teate basket Chieti per 76-72.

Da segnalare la grande prova di Marinaro, capace di mettere a referto 21 punti. Gara 2 dei playout si disputerà mercoledì 27 aprile a Chieti.

Air Basket Termoli: Marinaro 21, Del Grande, Marcone 8, Palumbo, Gael 9, Fredes 10, Zacchigna 8, Suriano 12, Luzza 6, Bantsevich 2, Matias 2.



Teate Basket Chieti: Bartolucci 5, Gelormini 2, Ippolito 20, Dabetic 11, De Cesare, Pichierri 4, Di Iorio 1, De Laurentiis 27, Novelli, Febbo 2.



Parziali: 16-12, 22-27, 23-15, 15-18.

Progressivi: 16-12, 38-39, 61-54, 76-72.