Aggressione feroce per un parcheggio, presi a calci e morsi fino a staccare la pelle

Hanno aggredito due giovani che stavano parcheggiando la loro auto nel piazzale davanti un esercizio pubblico di Termoli. Secondo la ricostruzione della Questura di Campobasso i due pluripregiudicati, infastiditi dal veicolo davanti la porta del locale nel quale erano diretti, si sono scagliati con ferocia contro i due giovani trascinandoli fuori dall’auto, prendendoli a pugni, a calci e a morsi.

“Morsicature – evidenzia la polizia di Stato – che hanno determinato il distaccamento di lembi di pelle in danno di uno dei due, al culmine di una violenza messa in atto con modalità assimilabili a quelle del branco”. L’episodio è accaduto alcuni giorni fa a Termoli ma soltanto oggi la polizia ne ha dato comunicazione, riferendo che a carico dei due pluripregiudicati sono stati emessi altrettanti Daspo urbani, provvedimenti di divieto di accesso e stazionamento in determinate zone della città con durata di un anno.

Altri sei avvisi orali sono stati emessi a carico di pregiudicati residenti nei comuni della costa molisana responsabili di “comportamenti che hanno causato un significativo allarme sociale”.

La polizia, nel corso degli ultimi giorni, ha emesso anche 10 fogli di via, otto dei quali nei confronti di pregiudicati per spaccio e furti provenienti dall’area del foggiano.

“L’attenzione sul territorio operata dalla Polizia di Stato unitamente all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza si estrinseca quotidianamente anche con l’analisi degli episodi più eclatanti che contribuiscono, con la loro connotazione di turbamento dell’ordinato vivere civile, a destare un particolare allarme sociale e che richiedono una pronta risposta sul piano preventivo” commenta il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio. “Le misure di prevenzione emesse – aggiunge il questore che ha firmato gli atti – costituiscono uno strumento idoneo capace di porre un freno a quei comportamenti anti-giuridici che insinuano nella collettività un senso di diffusa insicurezza”.