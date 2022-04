Luca Trapanese sarà a Larino il 29 aprile alle ore 17 presso la Sala Freda del Comune per l’evento organizzato dal locale Lions Club dedicato al tema di studio nazionale “L’affido una scelta d’amore”.

Il Lions club frentano, con la collaborazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Larino ed il Comune, mette in campo l’incontro dedicato al tema nazionale Lions per l’anno sociale 2021-22 afferente al percorso Lions Day.

L’affido è uno strumento mirato a tutelare il minore, che ha una durata stabilita e che può terminare o in un rientro nella famiglia di origine o nella dichiarazione dello stato di adottabilità. Vi è necessità di promuovere l’affido per garantire la tutela dei bambini che non hanno la possibilità di scegliere il loro destino, vivono in condizioni di svantaggio rispetto ai coetanei. L’amore che una famiglia affidataria può dare è sicuramente il miglior regalo che loro possano ricevere, garantire tutte le condizioni affettivo-relazionali che i bambini, nessuno escluso, meritano di vivere.

All’evento, moderato da Graziella Vizzarri, porteranno un saluto di apertura: Umberto Massini – presidente Lions Club Larino, Giuseppe Puchetti – sindaco del Comune di Larino, il dirigente scolastico – Antonio Vesce, l’assessore alle Politiche Sociali – Angela Vitiello e l’assessore alla Cultura Maria Giovanna Civitella.

Relatore d’eccezione il dottor Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli e padre di Alba.

Trapanese è il fondatore di “A Ruota Libera Onlus” che si occupa di progetti legati alla disabilità, della Comunità per ragazzi disabili senza genitori “Il borgo Sociale” e di una casa-famiglia per bambini con gravi malformazioni, unica in tutto il Sud Italia, “La Casa di Matteo”.

Parteciperanno all’incontro tra i relatori Gianluca Cefaratti, vicepresidente del Consiglio regionale, presidente – IV Commissione – servizi sociali, Leontina Lanciano, Garante dei Diritti della persona Regione Molise, Maria Pia Smargiassi, medico geriatra, Officer distrettuale 5°-6°-7° Circoscrizione del Distretto 108 A.

Seguiranno le testimonianze.

L’incontro sarà registrato dai ragazzi della WEBTV del Liceo “F. Ovidio”.