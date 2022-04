È stato arrestato durante la notte dagli uomini del Nucleo operativo radiomobile di Termoli, impegnati in una attività info-investigativa specifica, un giovane residente a Termoli già con precedenti penali per detenzione e spaccio di droga. Si tratta di un ragazzo conosciuto in città, coinvolto negli anni scorsi da indagini che hanno portato al suo arresto per reati analoghi.

Durante la perquisizione personale di questa notte cui è stato sottoposto dai militari dell’Arma sono saltati fuori circa 10 grammi di cocaina. Un quantitativo ben al di sopra del minimo ritenuto compatibile con la dose personale da assuntore, che va a configurare il reato di spaccio.

Successivamente sono stati perquisiti anche la sua abitazione a Termoli e un locale nella sua disponibilità, dove sarebbero stati scoperti il bilancino per pesare lo stupefacente, materiale da taglio e confezionamento. Il ragazzo, difeso dal penalista termolese Pino Sciarretta, che sta acquisendo gli atti, si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida. È l’ennesima operazione contro lo spaccio di droga e in modo particolare di cocaina del territorio.