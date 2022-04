Lo hanno ribattezzato Rail per non dimenticare dove è stato abbandonato: attaccato con un guinzaglio a un guardrail sulla tangenziale est di Campobasso.

Era il 22 aprile scorso quando questo meticcio di taglia media, maschio, di circa 5 anni, è stato ritrovato dopo la segnalazione di una donna ai vigili urbani che aveva notato l’animale nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì.

“Spaventatissimo, ma molto docile, era in buone condizioni di salute” come riferisce a Primonumero l’assessore Simone Cretella.

Rail è stato affidato ai volontari del canile municipale che faranno un appello per la sua adozione appena sarà pronto e per la quale ci sarebbero già delle richieste. In attesa che il cane trovi una nuova e più degna famiglia che lo accolga, sarebbe giusto anche che chi lo ha abbandonato in quel modo venga rintracciato.

Rail non aveva il microchip, non ci sono immagini che possano aiutare gli agenti della Municipale a risalire all’ex proprietario dalla targa dell’automobile. L’indagine, che è in corso da diversi giorni, potrebbe giungere a una svolta se chi ha visto o notato qualcosa quel giorno avverta, anche in forma anonima, il comando della polizia.

Chi ha abbandonato il cane è arrivato in quel tratto di tangenziale quasi certamente in automobile. Deve aver accostato, fatto scendere il cane, forse anche salutato affettuosamente per non fargli capire cosa gli stava accadendo, lo ha legato a un palo su una via attraversata da parecchie auto e a velocità sostenuta. Possibile che nessuno abbia notato nulla? Il tipo di veicolo, magari la targa…

Per di più questo gesto fortemente condannato dall’assessore Cretella in un suo post di facebook la sera stessa del ritrovamento, ha messo a rischio anche l’incolumità degli altri automobilisti: Rail era stato legato in prossimità di una curva, dunque in un tratto stradale pericoloso per sé e per gli altri.

Ecco perché è ancora più urgente che chi sa parli, senza esitazioni, racconti, aiuti gli agenti della Municipale a dare un volto all’autore di questo gesto infame.