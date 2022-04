‘A scuola di vita’ alla Bernacchia: incontro di primo soccorso con il Sae 112

Giovedì 28 aprile, l’Istituto Comprensivo “Bernacchia” ha organizzato un incontro di formazione di primo soccorso, rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della Secondaria, per promuovere la conoscenza e l’uso appropriato dei servizi di emergenza.

E, così, presso il locale della palestra, gli operatori-formatori del SAE 112 (organizzazione di volontariato socio-sanitaria e protezione civile), precisamente Matteo Gentile e Carmela Lionetti, hanno spiegato il funzionamento della catena dei soccorsi e hanno illustrato come intervenire in caso di arresto cardiaco, come utilizzare il defibrillatore, quali sono i gesti salvavita.

I ragazzi, molto coinvolti, hanno partecipato con grande interesse, soddisfatti di aver acquisito un maggior senso di responsabilità in un campo così importante come quello della sicurezza e della salute.