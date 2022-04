“Viè a la Fòte; Ma nè lavà lì pànne; Viè a lu vòsche; E dàmme nù vascìlle”, non c’è campobassano (sulla settantina) che non abbia intonato queste parole di Benito Faraone percorrendo – il giorno di Pasquetta (o quello di Ferragosto) – la strada che conduce alla Foce dove ogni cittadino del capoluogo molisano dagli anni ’30 (ma fino anche a poco prima degli anni ’80) era solito trascorrere la scampagnata del Lunedì in Albis.

La contrada, a qualche chilometro dal centro della città, è stata la meta prediletta per un picnic all’aria aperta fino a quando, con l’avvento delle gite fuori porta, le scelte dei tempi moderni hanno indirizzato i cittadini verso il mare o posti più in voga rispetto al passato.

I nonni, invece, raccontano il Lunedì di Pasqua così: “La sveglia era all’alba, bisognava incamminarsi presto per la contrada che non era per tutti vicina. E il tragitto andava fatto doverosamente a piedi. Quindi le donne si preoccupavano dei cesti con la carne da arrostire, solitamente il pollo ma anche l’agnello. L’insalata dell’orto, il pane di casa, i meloni e il buon vino della propria cantina. Mentre gli uomini portavano sgabelli di legname, attrezzi per allestire tavolini di fortuna, griglie e tutto quanto era necessario per la giornata all’aperto.

“La Foce – racconta la professoressa Rosa Maria Socci, Tutore della tradizione campobassana – era una delle aree più belle di Campobasso. E per il giorno di Pasquetta o in occasione del Ferragosto diventava quindi luogo di vacanza per tutti quelli che, accompagnati dai canti e dai suoni di fisarmoniche, organetti e bufù, arrivavano fino al Parco della Foce per trascorrere qualche ora di spensieratezza”.

Balli, grigliate e canti. Le donne alla cucina, gli uomini allietavano con la musica, i bambini impegnati a giocare nel verde. I meloni e il vino messi a rinfrescare nelle fontane attigue… “C’era anche un lago di acqua sorgiva meraviglioso – ricorda la professoressa Socci – e dava acqua ad oltre 12 Mulini… Oggi purtroppo l’intera zona è chiusa perché di proprietà del Comune per l’acquedotto”.

E chissà che quest’anno qualche campobassano non torni nei posti che gli appartengono, magari riscoprendo la bellezza dei tempi che sono stati ma che hanno contrassegnato la gioventù di genitori e nonni. Chissà che ancora non si torni a cantare “l’acqua della Fota” immaginando amori nascosti e sogni da realizzare.