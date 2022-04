9 aprile – Muore una donna di 66 anni, 2 nuovi ingressi in Terapia intensiva

Ieri in Molise 1 ricovero e 1 trasferimento in Terapia Intensiva, oltre a 180 contagi e 460 guariti.

Il bollettino del 9 aprile 2022

DECEDUTA UNA DONNA, ALTRI DUE INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA

Una donna di 66 anni di Montagano è morta nelle scorse ore mentre era ricoverata nel reparto di terapia intensiva covid del Cardarelli di Campobasso. Purtroppo nello stesso reparto si registrano altri due ingressi, uno legato a un ricovero di una persona di Sepino e uno per un trasferimento di una persona di San Martino in Pensilis che precedentemente si trovava assistita in malattie infettive. In questo modo diventano 32 i pazienti con covid al Cardarelli, di cui 3 in rianimazione, 18 in malattie infettive e 11 nel reparto anziano fragile.

OLTRE 420 CONTAGI

Nelle ultime 24 ore sono stati 422 i contagi registrati di cui 366 da tamponi antigenici e 56 da test molecolari. Per questi ultimi il totale dei tamponi processati dall’Asrem è di 1.032 e quindi il tasso di positività è del 5,4%. Ci sono stati anche 235 guariti e il numero degli attualmente positivi è ora di 8.231.

I DATI NAZIONALI

In Italia calano i ricoveri nei reparti ordinari (-79) mentre è invariato il dato relativo alle terapie intensive. Ci sono stati 112 morti nelle ultime 24 ore e 63.992 due casi di positività con un tasso del 14,6% per effetto di 438.449 tamponi processati.