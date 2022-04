7 aprile – 370 contagi, oltre 8.300 positivi. +2 ricoveri

Ieri in Molise 464 contagi e 387 guarigioni. In ospedale 2 decessi, 2 ricoveri e una dimissione

bollettino del 7.04.2022

2 RICOVERI IN PIÙ IN MALATTIE INFETTIVE

Sono ora 20 i pazienti assistiti in Malattie Infettive perchè nelle ultime 24 ore in reparto sono state ricoverate due persone, residenti a Celenza Valfortore e Letino. Restano 10 i pazienti anziani ricoverati nell’apposito reparto in quanto positivi al virus. A questi da ieri si aggiunge l’unico paziente ricoverato nella Rianimazione Covid. In totale sono dunque 31 i ricoverati. Ma i positivi attualmente sono 8.325 pertanto le persone ospedalizzate costituiscono lo 0.37% del totale.

371 CONTAGI E 331 GUARIGIONI

Gli attualmente positivi sono 40 più di ieri perchè il bollettino odierno riporta 371 nuove diagnosi di positività (di cui 79 nella sola Campobasso) e 331 guarigioni (il numero maggiore in questo caso è a Termoli che ne ha 48).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 69.596 nuovi casi di contagio per un tasso di positività, rispetto ai tamponi fatti, del 14.8%. I decessi sono stati 149, in linea con quanto successo ieri. Calano di 86 unità i ricoveri ordinari mentre salgono, ma solo di 5 unità, le terapie intensive.