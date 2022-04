Ieri in Molise 450 contagi e 301 guariti, in ospedale 3 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 6.04.2022

DUE VITTIME IN OSPEDALE, DI 49 E 87 ANNI

Un uomo di Vinchiaturo di 49 anni ricoverato in Malattie Infettive e una donna di 87 anni di Lesina, assistita nel reparto Anziano Fragile, sono morti nelle ultime ore all’ospedale Cardarelli. Entrambe, positive al Sars-Cov-2, avevano sviluppato il Covid-19 e anche a causa di ciò sono decedute nonostante l’assistenza ospedaliera.

2 RICOVERI, UNO IN TERAPIA INTENSIVA. REPARTO NON PIÙ COVID-FREE

Ci sono due nuovi ingressi in ospedale per il virus e la Rianimazione non risulta più essere Covid-free come era da diversi giorni. Una persona di Campobasso è difatti stata ricoverata direttamente nel reparto salvavita, senza dunque passare da un reparto e più bassa intensità. Inoltre una persona di Jelsi è entrata nell’Anziano Fragile che al momento ospita 10 pazienti. Altri 18 sono in Malattie Infettive da cui oggi è stato dimesso un degente di Trivento. In totale sono dunque 29 i pazienti Covid al Cardarelli.

I CONTAGI NON ACCENNANO A DIMINUIRE: OGGI OLTRE 460

464 sono le nuove diagnosi di positività al coronavirus riportate nel bollettino quotidiano dell’Asrem (ieri erano 450). Di queste 49 arrivano all’esito del tampone molecolare (ne sono stati processati 965), tutti gli altri da test antigenici. Di contro ci sono state anche 387 guarigioni ma il numero di attualmente positivi nondimeno cresce: ora è a 8.286.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 69.278 contagi per un tasso di positività stabile al 15%. I decessi legati al Covid sono stati 150 (ieri 194) e calano sia i ricoveri ordinari che le terapie intensive: rispettivamente -82 e -5.