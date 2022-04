5 aprile – 3 ricoveri e una dimissione dal Cardarelli, 450 i contagi

Ieri in Molise 1 decesso, 4 ricoveri e 2 dimissioni, oltre a 358 contagi e 698 guarigioni.

Il Bollettino del 5 aprile 2022

30 PAZIENTI AL CARDARELLI

Il bollettino covid dell’azienda sanitaria regionale del Molise segnala oggi tre nuovi ingressi in ospedale a fronte di una dimissione. Nel reparto di malattie infettive è entrato un paziente di Trivento, mentre in anziano fragile si registrano gli ingressi di una persona di Acquaviva Collecroce e una di Campobasso ma anche la dimissione di un’altra persona del capoluogo. Salgono quindi a 30 i pazienti con covid al Cardarelli, di cui 10 nel reparto anziano fragile e 20 in malattie infettive, mentre resta vuota la terapia intensiva covid.

450 NUOVI CONTAGI

Risale il numero delle persone attualmente positive per effetto di 450 contagi, di cui 86 da tamponi molecolari e 364 da antigenici. Il tasso di positività calcolato sui 1.147 tamponi refertati dalla azienda sanitaria regionale del Molise si attesta sul 7,5%. I guariti sono stati 301 e quindi gli attualmente positivi risultano essere 8.211 nella nostra regione.

I DATI NAZIONALI

In Italia in calo il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (-12) e in leggerissima risalita quelli nei reparti ordinari (+5). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 194 mentre i nuovi casi positivi 88.173 su 588.576 tamponi per un tasso di positività del 15%.