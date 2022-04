Ieri in Molise 147 contagi e 65 guarigioni; in ospedale 3 decessi, 2 ricoveri e 2 dimissioni

bollettino del 4.04.2022

IN OSPEDALE 1 DECESSO, I RICOVERATI COVID SONO 28 (IERI 27)

Il bollettino Asrem dà notizia del decesso di un uomo di Termoli di 77 anni ricoverato nel reparto Anziano Fragile. Oltretutto sono 4 i nuovi ingressi in ospedale, 2 in Malattie Infettive e 2 nel reparto per anziani. Sono stati ricoverati pazienti di Belmonte del Sannio, Campobasso, Gildone e Lesina. Allo stesso tempo sono stati dimessi 2 pazienti da Anziano Fragile (di Fossalto e Torella del Sannio).

Pertanto al momento i degenti positivi ricoverati al Cardarelli sono 28, uno in più di ieri. 19 di questi sono assistiti in Malattie Infettive, 9 nell’Anziano Fragile mentre la Terapia Intensiva resta vuota.

358 CASI MA 698 GUARIGIONI

Il numero di guariti oggi doppia (quasi) quello dei nuovi contagiati: 698 vs 358. Alto, in ogni caso, il numero di nuove infezioni specie se si considera che queste arrivano dalla processazione di poco più di 800 tamponi. Sono ben 104 le nuove diagnosi di positività nella sola Campobasso, mentre Termoli registra ‘solo’ 34 casi. Ma è lunghissima la lista delle guarigioni, che sono (per citare i numeri più alti) 87 nel capoluogo e 118 nella cittadina adriatica. 44 invece a Isernia, che oggi ha fatto registrare anche 19 contagi.

MAPPA CONTAGI: SONO 4 I (PICCOLI) CENTRI COVID-FREE

La mappa, diffusa dall’Asrem, è aggiornata ai dati di ieri 3 aprile quando i casi di contagio attivo erano 8.403. I contagi toccano sempre tutti i comuni tranne, stavolta, 4 ovvero Castelverrino, Pietracupa, San Biase e Provvidenti). Campobasso ha il ‘primato’ di casi con 1.413 mentre Termoli la segue con 1.221. A distanza c’è Isernia con 761 casi e poi una decina di comuni con un numero di casi a tre cifre. Una settantina di centri hanno tra 10 e 99 casi e circa 45 comuni hanno meno di 10 positivi. (mappa dek 3.04.2022)

I DATI NAZIONALI DEL 4 APRILE

Oggi in Italia sono stati registrati 30.130 casi di contagio per un tasso di positività sceso al 12.5%. I decessi sono stati 125 (ieri 118) e in terapia intensiva negli ospedali italiani ci sono 6 persone meno di ieri mentre i ricoveri ordinari sono in aumento.

OGGI NUOVA INDAGINE SU VARIANTI IN CIRCOLAZIONE

Parte oggi una nuova indagine rapida, o ‘flash survey’, sulla circolazione delle varianti Sars-Cov-2 nel nostro Paese. Lo rileva una circolare del direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza: “Questa valutazione prenderà in considerazione i campioni dai casi notificati il 4 aprile 2022, corrispondenti a prime infezioni, da analizzare tramite sequenziamento genomico”. Anche il Molise prenderà parte a questa indagine ma per i risultati bisognerà attendere una settimana circa.

IL BILANCIO DELLA SETTIMANA SCORSA IN MOLISE. CRESCONO ANCORA – MA DI POCO – I CONTAGI

Non accenna ancora a diminuire il numero di contagi ma si tratta di una crescita sempre più smorzata. Dal 28 marzo al 3 aprile in Molise sono stati rilevati 2.642 casi (erano 2.578 la settimana prima e 2.419 la precedente). Il numero dei ricoverati rimane lo stesso da una domenica all’altra: sono 27 e nessuno di questi è in Terapia Intensiva. Rispetto alla settimana precedente i ricoveri sono stati 17 (vs 12), le dimissioni 10 (vs 5), i decessi (tutti in ospedale nei reparti di Anziano Fragile o Malattie Infettive) 7, contro i 6 delle due settimane precedenti. L’età media delle vittime è quasi di 86 anni, la mediana di 89.

Il numero di attualmente positivi è aumentato (8.403 vs 8.342) ma di sole 53 unità (+553 nel precedente bilancio settimanale e +1.068 in quello prima ancora). Ciò è successo perchè molto alto è stato il numero di cittadini guariti, ben 2.572.