4-0 alla Cliternina, il Termoli calcio torna in Serie D. Festa grande al Cannarsa

Il Termoli calcio torna in Serie D dopo 7 anni. I giallorossi hanno conquistato la matematica promozione fra i dilettanti superando oggi in casa per 4-0 la Cliternina con reti di Lorusso, due volte Carnevale e Carnicelli.

Il contemporaneo pareggio del città di Isernia San Leucio Roccasicura per 0-0 contro l’Olimpia Agnonese porta il vantaggio in classifica dei giallorossi a 8 punti visto che gli adriatici sono ora a quota 75 mentre i pentri sono a 67.

Festa grande allo stadio Gino Cannarsa dove i tifosi e la squadra hanno potuto esultare per l’attesissimo e ormai annunciato ritorno in Serie D. La città riabbraccia quindi il campionato interregionale dopo vari successi e la serie C sfiorata durante l’era di Nicola Cesare alla presidenza e l’annata disastrosa con Francesco Calarco alla guida che portò poi al disfacimento della società e alla conseguente rinuncia alla serie B a partire dal 2015.

Grande merito va alla attuale gestione societaria e in particolare alla presidenza di Flaviano Montaquila che è stato capace di costruire una squadra di giovani che ha dominato il campionato di Eccellenza Molisana fin dalla prima giornata e che, a 2 turni dalla fine, può già celebrare il successo.