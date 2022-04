30 aprile – Rianimazione non più “covid free”, +2 ricoveri e un dimesso. Contagi sfiorano quota 9mila

Ieri in Molise un decesso, due nuovi ingressi in ospedale e altrettante dimissioni, 327 positivi e 139 guariti.

bollettino 30 aprile

RIANIMAZIONE NON PIU’ COVID FREE. 2 INGRESSI IN INFETTIVE, UNA DIMISSIONE

La nota stonata di quest’ultimo giorno di aprile, con gran parte delle restrizioni in vigore ancora per poche ore (da domani, 1 maggio, ci saranno le nuove regole), riguarda la Terapia Intensiva dell’hub covid di Campobasso: non è più covid free. A causa di un peggioramento del suo quadro clinico, è stato necessario intubare un paziente di Termoli che era ricoverato in Malattie Infettive. Il bollettino Asrem riporta inoltre due nuovi ricoveri in Malattie Infettive: si tratta di un cittadino di Chiauci e di un degente di San Martino in Pensilis. Invece un solo paziente covid ha lasciato l’ospedale per far ritorno a casa: è un anziano ricoverato nel reparto dedicato – Anziano Fragile – ed è originario di Acquaviva Collecroce. Il numero delle persone ricoverate all’ospedale Cardarelli torna ad essere 40: 27 pazienti sono curati in Infettive, 12 in Anziano Fragile, mentre – come detto – un degente è stato ricoverato in Rianimazione. Oggi – 30 aprile – non si sono registrati decessi.

+399 CONTAGI, SOLO 80 GUARIGIONI

Si avvicina a quota 9mila il numero dei positivi nella nostra regione: nelle ultime 24 ore, in base agli oltre 3mila tamponi refertati (785 molecolari Asrem e 2.530 antigenici), sono emerse 399 nuove positività. Il numero maggiore a Campobasso (64), Termoli (33) e Isernia (32). Solo 80 persone invece si sono negativizzate.

I DATI NAZIONALI

In Italia si registrano complessivamente 53.602 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, su 383.073 i tamponi molecolari e antigenici eseguiti. Tasso di positività al 13,9%. 130 i decessi (-1), mentre i pazienti in Terapia Intensiva sono 366 (-5) e nei reparti ordinari sono ricoverate 9.826 persone (-116). Superati i 15 milioni di italiani guariti.

DA DOMANI IN VIGORE LE NUOVE REGOLE