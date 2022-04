3 aprile – 3 decessi in ospedale, stabile il numero dei ricoverati

Ieri in Molise 2 ricoveri, 1 dimissione, 389 contagi e 41 guariti.

Il bollettino Covid del 3 aprile 2022

TRE PAZIENTI DECEDUTI

Domenica 3 aprile fa segnare purtroppo ben tre decessi in ospedale di persone che avevano contratto il coronavirus Sars cov-2. Nel reparto di malattie infettive hanno perso la vita un 72enne di Termoli e un uomo di 83 anni di Isernia, mentre una 91enne di Sant’Agapito è deceduta nella reparto anziano fragile covid.

27 DEGENTI COVID AL CARDARELLI

Resta stabile la situazione per quanto concerne i ricoveri, dato che oggi ci sono stati 2 ingressi e 2 uscite dal Cardarelli. I nuovi pazienti sono due persone di San Giuliano del Sannio, ma una è ora assistita in malattie infettive e l’altra in anziano fragile. Hanno lasciato il reparto di malattie infettive una persona di Castelpetroso e una di Rocca d’Evandro. Sono quindi 27 i degenti con covid al Cardarelli, suddivisi in 17 persone in malattie infettive e 10 nel reparto anziano fragile mentre è vuota la terapia intensiva covid.

166 CONTAGI

Oggi sono stati registrati 166 nuovi positivi, di cui 43 da tamponi molecolari e 123 da antigenici. Per quanto riguarda i test processati dall’Azienda sanitaria regionale del Molise, su 600 tamponi molecolari il tasso di positività è del 7,2%. Infine sono state 55 le guarigioni e gli attualmente positivi salgono a 8.403.

I DATI NAZIONALI

In Italia continuano a crescere i ricoveri nei reparti ordinari ma calano quelli nelle terapie intensive. In particolare si registra un +32 di ricoveri ordinari e un -4 nei reparti di rianimazione covid. Ci sono stati 118 decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono stati registrati 53.588 nuovi contagi su 364.182 tamponi per un tasso di positività del 14,7%.