29 aprile – Muore anziana, ricoveri stabili ma nuovi contagi più del doppio dei guariti

Ieri in Molise 408 contagi e 853 guarigioni, 6 ricoveri e 2 dimissioni

DONNA DI 98 ANNI MUORE IN ANZIANO FRAGILE

Si è spenta l’anziana di 98 anni originaria di San Giuliano del Sannio ricoverata all’ospedale Cardarelli e più precisamente nel reparto ‘Anziano Fragile’. A riportarlo è il bollettino dell’Azienda sanitaria regionale. Per effetto di questo decesso scende a 39 il numero delle persone assistite nell’hub regionale per la cura del covid.

bollettino 29 aprile

IN PARI IL NUMERO DEI RICOVERI E DELLE DIMISSIONI

Si registrano due nuovi ingressi nel reparto di Malattie Infettive dove sono stati ricoverati un paziente di Roccavivara e uno di Vairano Patenora. Nel reparto guidato dal dottor Santopuoli c’è stata anche una dimissione: si tratta di un degente di Ripalimosani che ha lasciato l’ospedale Cardarelli. E’ tornato a casa grazie al miglioramento delle sue condizioni di salute anche un altro paziente, un cittadino di Isernia, ricoverato in Anziano Fragile. Il conto dei ricoveri e delle dimissioni dunque oggi è in pareggio. Attualmente in Malattie Infettive sono ricoverate 26 persone, mentre 13 sono assistite nel reparto Anziano Fragile. La Terapia Intensiva resta covid free.

+327 CONTAGI, 139 GUARITI

Si avvicina a quota 9mila il numero delle persone attualmente positive nella nostra regione: oggi il numero dei nuovi contagi è più del doppio rispetto al numero delle persone che si sono negativizzate. Sono 327 le infezioni rilevate oggi, di cui il numero più alto a Campobasso (63) e a Termoli (33), sui circa 2mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono guarite invece 139 persone.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE DEL 22-28 APRILE

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia registrati 58.861 casi di contagio per un tasso di positività del 15.4%. I decessi sono stati 133 mentre calano i ricoveri: rispetto a ieri -134 nei reparti ordinari e -11 nelle terapie intensive.