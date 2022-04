Ieri in Molise 549 contagi e 798 guarigioni; in ospedale 2 decessi, 2 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 28.04.2022

6 RICOVERI E 2 DIMISSIONI

Via vai nelle ultime 24 ore nei reparti ordinari Covid del Cardarelli dove sono entrati 6 pazienti e ne sono stati dimessi 2. In particolare nel reparto Anziano Fragile sono state ricoverate persone di Campobasso e Poggio Sannita mentre in Malattie Infettive sono entrate persone rispettivamente di Lucito, Pozzilli, Rocchetta a Volturno e Termoli. Dimessi dalla Malattia Infettiva degenti di Trivento e San Marco la Catola.

Attualmente sono dunque 40 le persone col virus ricoverate: 25 sono in Infettive e 15 nel reparto per anziani mentre nessuno è in Terapia Intensiva.

408 CONTAGI MA LE GUARIGIONI SONO PIÙ DEL DOPPIO

408 le nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2, rilevate nelle ultime 24 ore. I numeri più elevati a Campobasso (63), Isernia (45) e Termoli (40).

Ci sono però anche 853 guarigioni: 142 solo nel capoluogo e 119 a Termoli. Gli attualmente positivi pertanto, e per il secondo giorno consecutivo, scendono: ora sono 8.481. Di questi è ricoverato lo 0.47%, dato in lieve aumento.

I DATI NAZIONALI

69.204: questo il numero dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore, pari a un tasso di positività del 15.7%. I decessi sono stati 131 (ieri 186) e sono in calo anche le degenze. Rispetto a ieri le ospedalizzazioni in rianimazione sono 12 in meno e quelle nei reparti ordinari sono 79 in meno.