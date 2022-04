bollettino del 27.4.2022

2 DECESSI, 2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE IN OSPEDALE

Il bollettino del 27 aprile riferisce del decesso di due pazienti ricoverati nei reparti Covid del Cardarelli. Si tratta di un 76enne di San Bartolomeo in Galdo e di una donna di Venafro di 90 anni, il primo ricoverato in Anziano fragile e la seconda in Malattie Infettive. I decessi tra domenica e martedì erano stati 3.

Contestualmente in ospedale sono entrate due persone (una di Striano nel reparto anziani e una di Agnone in Infettive) e un degente di Gildone è stato dimesso dacchè era ricoverato in Malattie Infettive. Pertanto in questo reparto scendono a 23 i pazienti assistiti mentre in Anziano fragile ne restano sempre 13. Nessuno invece è nella Terapia Intensiva Covid.

QUASI 550 CONTAGI E 800 GUARIGIONI, SCENDONO I POSITIVI

Riscendono sotto quota 9mila (superata abbondantemente ieri) gli attualmente positivi in Molise. Oggi sono 8.927 perchè a fronte di 549 nuovi contagi ci sono state altresì 798 guarigioni. Per quanto riguarda le due principali cittadine della regione, Campobasso oggi conta 81 contagi e 136 guariti in più mentre Termoli a 72 nuovi casi ‘risponde’ con 116 cittadini negativizzati.

SUPERATE IN MOLISE LE 1000 QUARTE DOSI

Sono arrivate a oltre 1.030 le somministrazioni di quarte dosi in Molise e il passaggio a 4 cifre è avvenuto proprio nella giornata odierna, dopo giorni (ad esclusione dei festivi) che hanno fatto segnare la rimonta dei secondi booster. Sulla piattaforma regionale relativa alle vaccinazioni si apprende che ad aver fatto il nuovo richiamo sono soprattutto gli over 80 (oltre 500) seguiti da settantenni e sessantenni.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 87.940 casi di contagio per un tasso di positività del 15.9%. I decessi legati al Covid sono stati 186 mentre scendono i posti letto occupati: rispetto a ieri sono 174 in meno nei reparti ordinari e 15 in meno nelle terapie intensive.