Esattamente una settimana fa (o meglio nei giorni da domenica 17 a martedì 19) l’Asrem aveva segnalato 659 casi e 344 guarigioni e, in ospedale, 3 decessi, 8 ricoveri e 1 dimissione.

bollettino del 24-25-26/4 2022

3 DECESSI IN OSPEDALE

Negli ultimi tre giorni sono tre i pazienti Covid del Cardarelli che non ce l’hanno fatta: si tratta di un 70enne di Bojano, ricoverato in Anziano Fragile e deceduto domenica; di una donna di 87 anni di Colli a Volturno, ricoverata in Malattie Infettive e morta sempre il 24 aprile; di un 83enne di Pozzilli deceduto oggi nel reparto per anziani.

5 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

5 nuove ospedalizzazioni per il Sars-Cov-2 negli ultimi 3 giorni al Cardarelli. In particolare sono entrati nel reparto di Anziano Fragile un paziente di Campolieto e uno di San Bartolomeo in Galdo mentre sono state ricoverate in Malattie Infettive persone di Campobasso, Castel San Vincenzo e Sesto Campano. Da quest’ultimo reparto però è stato dimesso un degente di Guardialfiera.

Al momento sono saliti a 24 i pazienti in Malattie infettive mentre sono 13 quelli assistiti in Anziano Fragile. Sempre vuota la Terapia Intensiva Covid. 37 complessivamente i positivi ospedalizzati.

SALGONO I CONTAGI, OLTRE 830 DI CUI 134 NEL CAPOLUOGO

Sono 834 i contagi rilevati in Molise nelle ultime 72 ore. Solo 28 quelle accertati dai tamponi molecolari (processati 856), tutti gli altri arrivano dall’esito di un test antigenico (ne sono stati fatti quasi 1.460 e dunque il tasso di positività in questo caso è altissimo, sopra il 55%). Molti dei nuovi positivi arrivano da Campobasso (134) e da Termoli (77) ed Isernia (75).

Di contro le guarigioni accertate sono 421, di cui 154 nel capoluogo. Gli attualmente positivi dunque fanno un nuovo balzo in avanti: ora sono 9.178.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 29.575 contagi per un tasso di positività del 16.2%. I morti sono stati 146 (ieri 93) e salgono – rispetto a ieri – i ricoveri ordinari (+278). Scendono invece di 7 unità le Terapie intensive.