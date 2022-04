La festa del 25 aprile a Termoli, in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, ha messo al centro i giovani.

A ‘rubare la scena’ oggi in piazza Vittorio Veneto, vicino al Monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre, c’erano loro, gli studenti-musicisti dell’Istituto Maria Brigida che per l’occasione si sono esibiti alla presenza di tantissime persone. Presenti naturalmente rappresentanti delle varie autorità civili e militari.

Una corona d’alloro – come da tradizione – in omaggio a chi ha perso la vita per combattere per il proprio Paese e il pensiero non è potuto non andare al popolo ucraino. Questo il commento del sindaco Francesco Roberti : “Oggi questo 25aprile deve essere un momento di riflessione soprattutto per quel che sta accadendo in Ucraina.

La Liberazione deve essere non simbolica, ma bensì un segnale da trasmettere alle future generazioni per far comprendere che la guerra non è assolutamente il modo migliore per pensare di riuscire a dipanare attriti e frizioni.

In un mondo come quello in cui viviamo oggi, le Istituzioni devono sedersi intorno ad un tavolo e comprendere che bisogna necessariamente cercare momenti di pace, momenti di sintesi, e ragionare per far sì che il buon senso prevalga su ogni altra cosa”.

Protagonisti del messaggio istituzionale rivolto dal sindaco appunto le nuove generazioni, in quel momento rappresentati dagli orchestrali della scuola media termolese. “Continuate a sognare, continuate a raggiungere i vostri obiettivi. Fate in modo che i vostri sogni si possano realizzare con il lavoro, la fatica ma soprattutto con il sorriso. Siate voi portatori di pace e fate in modo che nessuno possa negarvi la libertà che oggi abbiamo raggiunto nel nostro Paese. Una libertà che viene rappresentata in modo simbolico da questa giornata. Una libertà concessa ai popoli che hanno lottato. A voi consegniamo questi valori, lottiamo sempre per la pace e per la libertà. In bocca al lupo per il vostro futuro”.