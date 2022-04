Ieri in Molise 499 contagi e 628 guariti. 2 ricoveri in area medica

bollettino del 23.04.2022

3 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

La giornata di oggi fa registrare 3 nuovi ricoveri, tutti nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e relativi a persone di Campobasso, Civitanova del Sannio e Pietracupa. In compenso una persona di Belmonte del Sannio ha lasciato il reparto anziano fragile covid. Adesso risultano essere 36 i pazienti con covid al Cardarelli, di cui 23 in malattie infettive e 13 nel reparto anziano fragile mentre la terapia intensiva è vuota.

475 NUOVI POSITIVI

In crescita il numero degli attualmente positivi che adesso sono 8.766 per effetto di 475 contagi riscontrati nelle ultime 24 ore e 280 guarigioni. I nuovi casi di positività sono emersi da 43 tamponi molecolari e 432 tamponi antigenici. Per i test effettuati dall’Azienda sanitaria regionale il tasso di positività è del 6,7% sul totale di 639 tamponi molecolari processati.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati registrati 70.520 nuovi casi di positività, per un tasso – rispetto ai tamponi fatti – del 16.7% e gli attualmente positivi sono oltre 9mila più di ieri. In calo i decessi (143 vs i 202 di ieri) e anche i ricoveri (-2 quelli in Terapia Intensiva e -162 quelli nei reparti ordinari).