Ieri in Molise 458 contagi e 523 guarigioni. In ospedale 3 decessi, 4 ricoveri e 3 dimissioni

bollettino del 22.04.2022

2 RICOVERI, 34 IN TUTTO MA VUOTA LA RIANIMAZIONE COVID

Da ieri non c’è alcun paziente nella Terapia Intensiva Covid del Cardarelli. Nei reparti ordinari invece nelle ultime ore si sono aggiunti due ricoveri: uno riguarda una persona di Pozzilli, portata in Anziano Fragile, e una un cittadino di Venafro, entrato in Malattie Infettive.

La situazione ospedaliera ad oggi è questa: 20 degenti sono assistiti in Malattie Infettive e 14 nel reparto per Anziani Fragili. Di questi 34 pazienti 5 non sono vaccinati, 1 ha solo la prima dose, 3 hanno anche la seconda e 25 hanno fatto anche il booster.

499 CONTAGI MA 628 GUARIGIONI

Anche oggi il numero di guariti supera quello dei nuovi contagiati: 628 i primi (di cui 122 nel capoluogo, 100 a Larino e 76 a Termoli), 499 i secondi. Va rilevato come i contagi siano ancora piuttosto elevati, emersi nel caso odierno a fronte di 636 tamponi molecolari e 1.237 test antigenici. I numeri più alti di infezioni a Campobasso (75), Termoli (58), Isernia (28) e Venafro (27).

Gli attualmente positivi in Molise pertanto scendono a 8.571. I ricoverati con Covid-19 costituiscono dunque meno dello 0.4% dei contagiati attuali.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE, EPIDEMIA SCENDE MA NON IN MOLISE

L’incidenza settimanale dei contagi in Italia si attesta a 675 casi per 100mila abitanti rispetto ai 717 della precedente rilevazione. Anche l’indice Rt mostra un calo e si attesta a 0,96 rispetto all’1 della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, le terapie intensive sono stabili al 4,2% (in Molise ad oggi allo 0%). Continuano a salire lievemente invece i pazienti in Area non critica che dal 15,6% della scorsa settimana salgono al 15,8% (in Molise sopra il 18%). È quanto emerge dal monitoraggio settimanale curato dall’Iss da cui però si evidenzia come il calo dei contagi non sia omogeneo su tutta la Penisola. Ci sono infatti sei regioni in cui nell’ultima settimana i casi sono aumentati e queste sono, oltre al Molise, l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, la Sicilia e la Valle d’Aosta.

In Molise infatti l’incidenza è passata da 897 (ogni 100mila abitanti) del periodo 1-7 aprile a 779 del periodo 8-14 aprile per arrivare a 801,2 rilevati tra il 15 e il 21 aprile. Dunque sono in aumento rispetto alla precedente rilevazione e oltre la media nazionale. Resta però sempre l’Abruzzo la regione con l’incidenza maggiore (sopra 1040).

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia rilevati 73.212 contagi con un tasso di positività sostanzialmente stabile, al 16.7%. I decessi sono stati 202 (ieri 166) mentre calano i ricoveri: rispetto a ieri quelli ordinari sono calati di 155 unità.