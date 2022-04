Ieri in Molise 565 contagi e 428 guarigioni. In ospedale 3 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 21.04.2022

3 DECESSI, MORTE LE DUE DONNE RICOVERATE IN RIANIMAZIONE

Avevano 67 e 73 anni le due donne ricoverate nella Terapia Intensiva Covid e che purtroppo nelle ultime ore sono spirate in reparto. Le due pazienti erano rispettivamente di Campobasso e Toro. Ora nella Rianimazione dedicata ai pazienti col virus non c’è più nessuno. Inoltre nell’Anziano Fragile è deceduta una donna, di 97 anni e sempre del capoluogo, lì ricoverata.

4 RICOVERI E 3 DIMISSIONI, 32 I PAZIENTI COVID AL CARDARELLI

Nelle ultime 24 ore nei reparti Covid del Cardarelli sono entrate 4 persone mentre ne sono state dimesse 3. In particolare nel reparto Anziano Fragile sono state ricoverate persone di Spinete e San Martino in Pensilis mentre in Malattie Infettive sono entrati pazienti di Isernia e Colli a Volturno.

Buone notizie invece per due pazienti, di San Pietro Infine e Ururi, congedati dall’Anziano Fragile e per un paziente di Campochiaro, dimesso da Malattie Infettive.

Al momento pertanto sono complessivamente 32 i degenti Covid: 19 in Malattie Infettive e 13 in Anziano Fragile mentre, come detto, non c’è più nessuno nella Rianimazione. Dei 32 ricoverati 5 non sono vaccinati, 1 ha solo la prima dose, 3 hanno la seconda dose (o la dose unica) e 23 hanno fatto anche il booster.

458 CONTAGI MA 523 GUARIGIONI, 8.700 I POSITIVI IN REGIONE

Alto anche oggi il numero dei contagi. L’Asrem ne ha rilevati 458, la maggior parte a Campobasso (78). Cifre più basse a Termoli (28), Isernia (19) e Venafro (28). Ma le guarigioni sono di gran lunga maggiori: sono 523 di cui 100 a Termoli e 87 nel capoluogo. Gli attualmente positivi in Molise pertanto oggi scendono e si attestano sulla cifra di 8.701.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati rilevati 75.020 nuovi casi (tasso di positività al 16.8%) e gli attualmente positivi sono circa 15.910 in più rispetto a ieri. I decessi sono stati 166 (ieri 205). I pazienti nei reparti ordinari sono a oggi 10.231 (+24 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva si trovano ancora 415 persone (+2 rispetto a 24 ore fa).