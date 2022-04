20 aprile – Altri tre ricoveri e un paziente dimesso, 565 contagi ma 428 guariti

Nel bollettino di ieri, riferito al 17-18-19 aprile, Asrem ha dato conto di 3 decessi, 8 ricoveri e un paziente dimesso. 659 contagi e 344 guarigioni

bollettino 20 aprile 2022

+3 RICOVERI AL CARDARELLI, UN DIMESSO

Sale leggermente il numero delle persone ricoverate all’ospedale di Campobasso: due pazienti (di Isernia e Santa Croce di Magliano) sono stati portati nel reparto ‘Anziano Fragile’, un cittadino di Oratino è stato ricoverato in Malattie Infettive. Da quest’ultimo reparto è stato dimesso un degente di San Martino in Pensilis. Stabili i ricoveri in Terapia intensiva. Quindi, rispetto al bollettino di ieri, il numero dei posti letto complessivamente occupati al Cardarelli è di 34, due in più: 18 pazienti sono assistiti in Malattie Infettive, 14 in Anziano fragile e due in Rianimazione.

565 POSITIVI, IL NUMERO PIU’ ALTO A CAMPOBASSO

A fronte di 944 tamponi molecolari processati nei laboratori dell’Asrem e di 2.281 antigenici, sono state riscontrate 565 nuove infezioni. Il numero più alto (88) a Campobasso seguita da Isernia (48) e Venafro (45). I casi attualmente positivi nella nostra regione sono 8.769. Si sono negativizzate invece 428 persone: 92 a Termoli, 64 ad Agnone e 61 a Bojano, questi i centri che registrano il maggior numero di guariti.

I DATI NAZIONALI

In Italia il numero dei positivi rilevati oggi sfiora quota 100mila: secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 99.848 i contagi, con il tasso di positività al 16,3%. I decessi sono 205 (ieri 127). Nelle terapie intensive sono ricoverati 413 pazienti (-9) , mentre nei reparti ordinari sono 10.207 (-7).