2 aprile – 390 contagi in oltre 80 comuni, superati 8mila positivi. In ospedale +1 (ora sono 30)

Ieri in Molise 516 contagi e 180 guarigioni; in ospedale 3 decessi, 3 ricoveri e 4 dimissioni

bollettino del 2.04.2022

389 CONTAGI E 41 GUARIGIONI, I POSITIVI SFIORANO QUOTA 8300

Sempre alto il numero dei contagi quotidiani che oggi sono 389 di cui 79 nel solo capoluogo e tutti gli altri in una miriade di comuni molisani (ma alcuni arrivano anche da fuori). Una lista davvero lunga quella riportata dal bollettino del 2 aprile redatta dall'Asrem e che conferma la grande circolazione del virus. Di contro ci sono oggi 41 guarigioni, poca poca rispetto alle nuove infezioni.

Il numero di attualmente positivi in regione cresce parecchio e arriva non solo a superare quota 8mila ma a sfiorare quota 8.300.

2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE: 30 DEGENTI COVID AL CARDARELLI

Rispetto a ieri sono 30 (e non 29) i degenti col virus ricoverati in uno dei reparti Covid. Nelle ultime 24 ore per due pazienti (di Ferrazzano ed Agnone) che sono entrati (uno in Malattie Infettive e uno in Anziano Fragile) uno (di Campobasso e ricoverato in Infettive) ne è uscito.

Attualmente dunque i pazienti sono così distribuiti: 20 (cioè 2/3) sono in Malattie Infettive mentre 10 sono nel reparto per Anziani. Sempre vuota invece la Terapia Intensiva Covid. 30 pazienti su 8.295 positivi equivale allo 0.36%.

SUPERATE LE 100 DOSI NOVAVAX E LE 687MILA COMPLESSIVE

Tra ieri e oggi la campagna vaccinale molisana ha superato alcune cifre simboliche. In particolare il vaccino Nuvaxoid è andato oltre le 100 dosi complessive somministrate. Si avvicina sempre più il traguardo del 40% delle seconde dosi ricevute dalla fascia 5-11 (le prime dosi sono oltre il 45.5%) Le somministrazioni totali hanno oltrepassato quota 687mila e sono così distribuite: oltre 250.800 prime; circa 242mila seconde; più di 194mila terze e poco più di 180 quarte. Di seguito un'infografica riepilogativa.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia rilevati 70.803 casi di infezione per un tasso di positività - rispetto ai tamponi fatti - del 14.8%. I decessi sono stati 129 (ieri 154) e anche oggi sono in aumento i ricoveri in terapia intensiva (+17, ieri +8). I degenti nei reparti covid ordinari invece sono 32 meno di ieri.