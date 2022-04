16 aprile – Ricoveri stabili ma alti i contagi. Superate 300 quarte dosi

Ieri in Molise 377 contagi e 325 guarigioni. In Malattie infettive 3 dimissioni

bollettino del 16.04.2022

IN OSPEDALE 1 DECESSO, 4 RICOVERI E 3 DIMISSIONI

Una donna 90enne di Petacciato è deceduta nel reparto Anziano Fragile dove era ricoverata perchè positiva al virus. Nel medesimo reparto sono entrate nelle ultime 24 ore 3 persone (di Campobasso, Castelmauro e Bojano). Attualmente dunque i degenti anziani ricoverati lì sono 13.

Nel reparto ordinario di Malattie Infettive invece nelle ultime ore c'è stato un unico nuovo ingresso (paziente di Campodipietra) ma anche 3 dimissioni, che seguono le 3 di ieri e le 3 di ieri l'altro. I dimessi nel caso odierno sono persone di Campobasso, Montelongo e Cercola. In questo reparto dunque il numero di degenti è sceso a 13. In Terapia Intensiva sono invece solo 2 i pazienti Covid assistiti.

423 CONTAGI E 40 GUARIGIONI

Risalgono sopra quota 8 mila gli attualmente positivi in Molise. Oggi sono 8.322 perchè l'ultimo bollettino segnala ben 423 nuovi casi (di cui 79 a Campobasso, 38 a Termoli e 36 ad Isernia) a fronte di sole 40 guarigioni.

SUPERATE 300 QUARTE DOSI, VERSO I 195 MILA BOOSTER

Oggi 16 aprile, vigilia di Pasqua, il Molise è arrivato al traguardo delle 305 quarte dosi, che come noto stanno andando a rilento in tutta Italia e in modo particolare nella nostra regione. Obiettivo 195 mila vicino invece per le terze dosi e si tratta di un'ottima cifra se si pensa che le prime dosi sono state finora 250.900 circa e le seconde oltre 242.160. Se stamane la campagna vaccinale molisana è andata avanti (con qualcuno che ha scelto di iniziare l'immunizzazione proprio oggi), domani (giorno di Pasqua) e lunedì (Pasquetta) la stessa si fermerà, come comunicato dall'Asrem, per poi riprendere martedì 20 aprile. Di seguito una nostra infografica riassuntiva.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono emersi 63.815 casi di positività per un tasso, rispetto ai tamponi fatti, del 15%. I decessi legati al Covid sono stati 133 (ieri 149) e scendono in maniera sostanziosa i ricoveri, specie quelli ordinari (-102). Rispetto a ieri le terapie intensive occupate sono invece 8 in meno.